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12 декабря • обновлено в 21:51
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Курс доллара может пробить очередной рекорд: аналитик спрогнозировал стоимость гривни

3.5т
Читать материал на украинском

Курс доллара в Украине может продолжит свое падение и достичь отметки в 22 гривни за единицу валюты.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL высказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий. По прогнозам аналитика, нынешний курс в 23,60 грн/$ ещё не окончательный и валюта продолжит планомерно падать. До конца года она может достигнуть 22 грн/$, а в 2020 опустится еще ниже.

"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривны, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80-гривню до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", - спрогнозировал Невмержицкий.

Доллар может упасть до 22 грн/$

Доллар может упасть до 22 грн/$

Отметим, что речь идет о курсе Национального Банка Украины, следовательно, цена за доллар для обычного украинца нескольким выше. К примеру, при нынешнем курсе НБУ в 23,60 грн/$, средняя цена в обычных банках составляет 23,69 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персона
Евгений Невмержицкий
Место
Украина
Тег
доллар
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Mega Death
Mega Death
Храните деньги в гривнях!!! Удивительная страна))) Имея по году почти 7% инфляцию , умудряются укрепить гривну почти на 20%)))
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