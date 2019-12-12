Курс доллара может пробить очередной рекорд: аналитик спрогнозировал стоимость гривни

Курс доллара в Украине может продолжит свое падение и достичь отметки в 22 гривни за единицу валюты.

Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL высказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий. По прогнозам аналитика, нынешний курс в 23,60 грн/$ ещё не окончательный и валюта продолжит планомерно падать. До конца года она может достигнуть 22 грн/$, а в 2020 опустится еще ниже.

"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривны, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80-гривню до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", - спрогнозировал Невмержицкий.

Доллар может упасть до 22 грн/$

Отметим, что речь идет о курсе Национального Банка Украины, следовательно, цена за доллар для обычного украинца нескольким выше. К примеру, при нынешнем курсе НБУ в 23,60 грн/$, средняя цена в обычных банках составляет 23,69 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 декабря Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к доллару на отметке 23,60 грн/$. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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