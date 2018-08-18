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Виталий Шапран
Виталий Шапран
Член Украинского общества финансовых аналитиковВсе статьи автора

Долар по 28: чи вдалося збити панічні настрої

4.8тЧитать новость на украинском

Міжбанк закрився 27,73/27,76, а чорний ринок увійшов у вихідні із курсом 27,80/27,88. Це добре. Позначку 28,0 збили досить вдало. Можливо, ви спостерігаєте курс продажу більший за 28,0 у офіційних обмінних пунктах, але то ще наслідки неспокійного четверга. НБУ вдалось збити панічні настрої, але у таких діях була своя ціна.

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Якщо до 27.08.18 панічні настрої не будуть вгамовані, думаю, десятка три громадських організацій звернеться до НБУ із проханням згорнути цю дурнувату, так звану, лібералізацію та ввести тимчасово 75% обов’язкового продажу валютного виторгу. Під вибори сюди ніхто гроші вкладати не буде.

Звісно, НБУ є незалежним і рішення за ним, але ситуація не тільки мені, а й багатьом не подобаєтся. 2-3 дні курсоутворення фактично відбувалось на чорному ринку, але девальвація почалась на міжбанку. Надто великий тіньовий сектор, особливо у сфері імпорту.

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Автор
Виталий ШапранВиталий Шапран
Тема
Курс валют
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Віталія Шапрана
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Моня
Моня
На сьогодняшний день, коли Україна опинилась в пастцi кривавої вiйни, Захiд ПОВИНЕН видiлити щонайменш 50 МIЛЬЯРДIВ $. I це тiльки щорiчно. Але дiюча українська влада НЕ СПРОМОЖНА щось зробити для того, щоб потрiбна фiнансова допомога прийшла до нашої країни. Чоколядно-пьяний Петця, вiнницька чебурашка гроська, та пiтаркувато-огидна мразота трупчинов знищують Україну. Вони роб.лять усе заради того щoб далi марно лилась українська кров на Донбасi.
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Моня, РОзкажи,що треба зробити,щоб "не лилася " українська кров. ДО речі,на дорогах в Україні смерть переважає ніж на фронтах. Але раз ти почав таку розмову,то я тобі скажу,що не треба слухати БАБУ ЙУЛЮ,українська влада зуміла створити умови,при яких втрати у війську на ПЕредовій зведені до мінімуму.Це заслуга нинішньої влади. Що буде з іншою? Боюсь,що наплачемось! Але у мене до тебе, "хитрий еврейчику" питання:"У тебе є програма,як Виграти війну і не втратити людей? Чи ти вже приготував Білий прапор,щоб здатися?"
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