Міжбанк закрився 27,73/27,76, а чорний ринок увійшов у вихідні із курсом 27,80/27,88. Це добре. Позначку 28,0 збили досить вдало. Можливо, ви спостерігаєте курс продажу більший за 28,0 у офіційних обмінних пунктах, але то ще наслідки неспокійного четверга. НБУ вдалось збити панічні настрої, але у таких діях була своя ціна.

Новости Як на гривню вплине обвал турецької ліри та рубля

Якщо до 27.08.18 панічні настрої не будуть вгамовані, думаю, десятка три громадських організацій звернеться до НБУ із проханням згорнути цю дурнувату, так звану, лібералізацію та ввести тимчасово 75% обов’язкового продажу валютного виторгу. Під вибори сюди ніхто гроші вкладати не буде.

Звісно, НБУ є незалежним і рішення за ним, але ситуація не тільки мені, а й багатьом не подобаєтся. 2-3 дні курсоутворення фактично відбувалось на чорному ринку, але девальвація почалась на міжбанку. Надто великий тіньовий сектор, особливо у сфері імпорту.