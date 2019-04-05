Дочки Путина потеряют наследство, а рубль рухнет: США приготовили сокрушительный удар 

США в 2019-м доработали санкции "из ада" и предложили новые ограничения против России. Сенаторы предлагают наказать не только российскую власть, но и лично Владимира Путина. Информацию о его активах могут обнародовать, а против его окружения ввести жесткие санкции с замораживанием счетов и запретом на въезд.

OBOZREVATEL выяснил, какие санкции против России готовят в США и что грозит стране-агрессору.

Главное:

сенаторы ужесточили уже существующий законопроект и 4 апреля презентовали новые предложения;

Россию могут наказать за агрессию на территории Украины и вмешательство в американские выборы;

санкции могут привести к девальвации рубля, сокращению объемов добычи нефти и экономическому кризису.

Удар "из ада" и защита выборов: что хотят ввести в США

Американские сенаторы подготовили сразу два законопроекта с новыми санкциями против России. Наказывать россиян собираются за агрессию на украинской территории и вмешательство в выборы в США.

"Санкции из ада". Это документ на 119 страниц, который выдвигает ряд требований к России, вводит санкции и в очередной раз подтверждает позицию американских властей относительно действий РФ в Украине. Крым – украинский и должен вернуться под контроль наших властей, а Россия – прекратить агрессию на востоке Украины, говорится в документе.

Что интересно, как только документ "показали" (это еще было летом прошлого года), курс рубля обвалился, а российские акции упали в цене. И это притом, что сам документ так и не приняли. В этом году "санкции из ада" доработали и теперь у них есть все шансы для того, чтобы вступить в силу.

Что предполагает документ:

запрет покупать облигации госдолга, выпущенные от имени РФ или ее органами;

запрет инвестировать в энергетический сектор РФ;

заморозка активов российских банков;

персональные санкции против окружения Путина;

запрет на инвестиции в российские проекты, связанные со сжиженным природным газом за границей;

санкции против офицеров России, которые участвовали в захвате украинских моряков;

ограничения против кораблестроения в РФ.

Кроме того, разведка должна подготовить подробный отчет "о личном собственном капитале и активах Владимира Путина, в том числе оценить источники дохода Владимира Путина и членов его семьи, включая активы, инвестиции, банковские счета и интересы в бизнесе".

Красная линия для Москвы. Второй законопроект должен защитить американскую демократию. Мол, Россия вмешалась в выборы в США и должна за это ответить, чтобы другим неповадно было.

"В дополнение к явному вмешательству Москвы в наши выборы 2016 года, представители министерства обороны также сообщают, что Кремль попытался взломать наши выборы 2018 года", – говорится в пресс-релизе, выпущенным республиканцем Марко Рубио и демократом Крисом Ван Холленом. Они и разработали законопроект.

Документ предполагает:

запрет или ограничения на использование корреспондентских счетов США российскими системными банками;

запрет на все операции с госдолгом РФ;

блокировка активов и запрет на въезд на территорию США для окружения Путина;

запрет на инвестиции в энергетику России.

"Поскольку единственное, что понимает Владимир Путин, – это сдерживание, закон четко дает понять России и другим враждебным правительствам, что Соединенные Штаты будут немедленно и в подавляющем большинстве случаев реагировать на будущие попытки вмешаться или подорвать наши выборы", – заявил сенатор Рубио.

К чему приведут санкции против России

Дочки Путина могут потерять наследство. Оппозиционный российский политик Константин Боровой предполагает, что в результате "разоблачения" состояния Владимира Путина, около $1,5-2 трлн, которые сейчас спрятаны в проектах, окажутся на свету. "Появятся проблемы с финансированием агентурных сетей и ближайших родственников всех подельников, дочки могут остаться без приданого, а сынки без теплых мест в западных компаниях", – уверен Боровой.

Россия может потерять статус экспортера нефти. Пока что об ограничении экспорта энергоресурсов речь не идет, ведь это бы поставило под удар и ситуацию в Европейском Союзе. Однако американцы собираются полностью запретить любые инвестиции в энергетический сектор России. А без зарубежных технологий работающие месторождения иссякнут.

Дальше либо объемы добычи будут резко сокращаться, либо нужно разрабатывать более сложные месторождения. Там придется применять не вертикальное, а горизонтальное бурение. Кроме того, для нагнетания давления нужно использовать воду, а для объединения пластов – производить взрывы. Но технологий, которые нужны для такого бурения, у России нет. Она бы могла закупить детали и оборудование у западных стран. Если бы не санкции.

И если ничего не менять, то к 2035-му РФ может потерять 40% добычи нефти, заявил на форуме "Геологоразведка-2018" глава Росгеологии Роман Панов. Месторождения в Западной Сибири исчерпываются. А чтобы восполнить потери, нужны новые технологии.

Рублю грозит очередной обвал. В 2018-м для экономики России наступил "черный вторник" лишь от новостей о введении санкций. Как только США нанесут удар, компании по всему миру начнут избавляться от российский акций, на валютном рынке возникнет паника и рубль упадет.

"Рубль сейчас словно сидит на пороховой бочке, которая в любой момент способна рвануть", – констатирует аналитик FxPro Александр Купцикевич. Крупные банки уже готовятся к возможной девальвации – об этом свидетельствует их поведение на денежном рынке, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

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Всего против России "ограничительные меры" ввели 62 страны мира, включая ЕС, Украину и США. Согласно отчету Минэкономразвития РФ, речь идет не только о санкциях, но и о других механизмах (например, специальные пошлины). Официально потери от таких мер оценивают в $6,3 млрд.

Что интересно: в российском министерстве экономразвития считают, что по своему влиянию санкции со стороны Украины занимают вторую позицию сразу после ЕС. Связи между двумя странами формировались десятилетиями и те ограничения, которые уже введены, стали мощным ударом по ситуации в России. И это притом, что торговля с Украиной, несмотря на санкции, продолжается.

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