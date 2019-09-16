До конца недели: названа дата, когда украинцам представят новый бюджет

Проект бюджета Украины на 2020 год представят в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября. Это сделает министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам вчера поступил проект бюджета. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде Украины", – сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента.

Бюджет Украины представят 20 сентября

Главное, что писал OBOZREVATEL о бюджете-2020:

в воскресенье, 15 сентября, в Верховную Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год, который будет окончательно доработан до 2 ноября.

Ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Так, утверждению бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации.

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