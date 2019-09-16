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16 сентября • обновлено в 12:37
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До конца недели: названа дата, когда украинцам представят новый бюджет

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Проект бюджета Украины на 2020 год представят в Верховной Раде в пятницу, 20 сентября. Это сделает министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина".

"Нам вчера поступил проект бюджета. И я уверен, что в пятницу, согласно расписанию, министр финансов Оксана Сергеевна Маркарова будет представлять бюджет в Верховной Раде Украины", – сказал Разумков на заседании согласительного совета парламента.

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Бюджет Украины представят 20 сентября

Бюджет Украины представят 20 сентября

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Тема
Госбюджет-2020
Персоны
Оксана Маркарова Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины бюджет
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