Девальвация курса гривни на 10% поможет экономике Украины, – Гетманцев.

Постепенная девальвация гривни на 10% вместе с другими мерами создаст стимулы для экономики.

Как передает "Интерфакс-Украина", такое заявление сделал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 20 июля во время онлайн-конференции аналитического центра CASE Украина.

"Если говорить о курсе гривни, то по мнению многих экспертов, она переоценена в пределах 10%. Это вопрос, который должен решать Национальный банк... Но ничего страшного в постепенном, медленном проседании гривни в рамках 10% я лично не вижу", – рассказал Гетманцев.

Он не видит каких-либо оснований для неконтролируемой эмиссии или резкой девальвации.

"У нас нет оснований говорить о неконтролируемой эмиссии или резком падении курса гривни. Этого нет в намерениях главы НБУ и этого нет в намерениях ни у кого из нас", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский не скрывает, что Национальный банк должен позволить гривне обвалиться до 30 грн/$, а инфляция при этом должна быть около 11%. Цены вырастут быстрее, подорожает импорт, немного вырастет в цене бензин и даже коммуналка (цена на газ зависит от курса).