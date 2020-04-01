Дефицит бюджета Украины может вырасти до 8%: в НБУ объяснили последствия

В НБУ заявили, что в 2020 году дефицит бюджета может вырасти с 2% до 8%, но это не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

Об этом сказал замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, передает "Экономическая правда". По его словам, краткосрочное увеличение дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса.

Экономика Украины

"Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но затем экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой", – сообщает Сологуб.

По его словам, по сравнению с другими развивающимися странами, с точки зрения бюджета в Украине не такая плохая ситуация.

"У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", – объяснил он.

Также по словам Сологуба соотношение госдолга к ВВП может увеличиться до 70%.

"Соотношение госдолга к ВВП может увеличиться с 50% до 60-70%. Если в следующем году экономика вернется к росту, то оно может составить 10%, а реальное – 3%. Тогда мы вернемся к снижению соотношения госдолга к ВВП", – резюмирует топменеджер НБУ.

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