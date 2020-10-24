Что будет с курсом доллара в Украине после выборов: аналитик назвал цифру

В Украине курс доллара после первого тура местных выборов, до конца октября, снизится с 28,3 до 28,2 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн", – прогнозирует эксперт.

На минувшей неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,32 до 28,27 грн (-0,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 28,33/28,35 до 28,28/28,29 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,24/28,43 до 28,19/28,39 (-0,2%/-0,1%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сохранился на уровне 0,7%.

Член Совета Нацбанка Василий Горбаль заявил о том, что ситуация с курсом гривны сейчас является стабильной и прогнозируемой, и в последнее время население не оказывало давления на стоимость иностранной валюты. По его словам, сейчас в Украине наблюдается положительное сальдо платежного баланса, и это происходит, несмотря на рецессию мировой экономике. По словам Горбаля, нагрузки на курс пока нет. Сейчас он колеблется в рамках психологически приемлемых отметок как для населения, так и для бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.