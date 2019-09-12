Что будет с долларом в Украине: экономист озвучил два сценария

В Украине курс доллара к концу года дойдет до отметки 28 грн за доллар, а затем его судьба будет зависеть от газовых переговоров Украины и России.

Об этом рассказал в эфире ObozTV директор Института социально-экономической трансформации, экономист Илья Несходовский. Он спрогнозировал, сколько будет стоить американская валюта в случае успеха или провала переговоров.

По мнению эксперта, доллар не подорожает до заложенной в госбюджет-2019 отметки в 29,4 грн/$, однако небольшая девальвация гривни неизбежна.

"Скорее всего, будет где-то около 28 грн/$... Девальвация произойдет, это связано с традиционным сезонным фактором. В декабре мы активно покупаем импортную продукцию и спрос на валюту увеличивается. У нас есть вещи, которые приведут к определенной девальвации, но не в тех объемах, в которых сейчас были спрогнозированы", – отметил Несходовский.

По его словам, мировой спрос на украинскую продукцию остается стабильным, что помогает поддерживать курс американской валюты.

При этом экономист подчеркнул, что на ситуацию с курсом может повлиять возможное прекращение транспортировки газа из России в Европу по территории Украины.

"Если этот договор не будет заключен, мы в нашем платежном балансе получим сразу минус 3 млрд долларов. Это будет означать, что девальвация неминуема. Этот минус может отыграть 29 грн/$, а может и 30 грн/$, в зависимости от того, какой будет внешняя конъюнктура", – пояснил он.

"Если Россия прекратит поставки… это может означать, что цена на газ повысится на мировых рынках. Для нас это тоже будет плохой сигнал. Если эти моменты сработают, будет больше 29 грн/$. Особенно февраль-март – угрожающий для нас период", – рассказал Несходовский.

money24.kharkov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская гривня в 2019 году заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты.

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