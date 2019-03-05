Что будет с долларом в Украине: аналитик озвучил прогноз до выборов 

Курс гривни к доллару в марте будет колебаться в диапазоне 26,75–27,75 грн/$. Курс продажи евро/гривня составит 30,5–32 грн/евро.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики Forex Club. "С начала 2019 года на рынке сформировались благоприятные условия для гривни, вызванные монетарной политикой НБУ и высокой доходностью ОВГЗ, которая привлекает иностранных инвесторов (за январь-февраль нерезиденты нарастили портфель гривневых ОВГЗ на более чем 10%, до 12,9 млрд грн)", – прогнозируют эксперты.

По мнению аналитиков, инвесторы в марте займут выжидательную позицию, ожидая результатов президентских выборов. Изменение политической конъюнктуры в стране может привести в перспективе к перемещению капитала, что отразится на гривне.

Несмотря на то, что США отложили повышение пошлин для экспорта из Китая, существуют опасения, что урегулирование торговых балансов коснется Европы, экономический рост которой тормозится из-за спада машиностроения и долговых рисков периферийных стран, а также неурегулированного выхода Великобритании из Евросоюза. Поскольку Европа остается ключевым торговым партнером для Украины, замедление ее экономики отразится на экономике и торговой активности Украины. Так, промышленное производство в январе 2019 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократилось на 3,3%, что является признаком экономического торможения.

Влияние на курс гривни также окажут снижение бюджетных поступлений от внешнеэкономической деятельности, и высокие выплаты по внешнему долгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$. В то же время в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре - 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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