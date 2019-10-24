АМКУ разрешил Азербайджану купить одного из крупнейших мобильных операторов Украины

Антимонопольный комитет Украины разрешил азербайджанскому оператору мобильной связи Bakcell купить "Vodafone Украина".

В частности, АМКУ позволил "Bakcell" приобрести акции нидерландской компании Preludium B.V., через которую группа МТС владеет вторым по величине украинским оператором мобильной связи, свидетельствует информация ведомства на Facebook.

"Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО "Bakcell" на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании", – отметила пресс-служба.

"Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone", – резюмировали представители ведомства.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сейчас "Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Антимонопольный комитет разрешил азербайджанскому оператору мобильной связи Bakcell купить "Vodafone Украина"

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября азербайджанский телеком-оператор Bakcell выразил желание выкупить второго по величине оператора мобильной связи в Украине "Vodafone".

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