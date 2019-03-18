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Американская торговая палата не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки

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Американская торговая палата настаивает на создании рабочей группы по вопросу увеличения “Укрзалізницей” тарифа на грузоперевозки на 14,2% в 2019 году.

Об этом в ходе совещания в Государственной регуляторной службе заявил представитель АТП Сергей Вовк, передает OBOZREVATEL. По его словам, специалисты торговой палаты подсчитали, что предложение УЗ увеличить тарифы существенно повысит и расходы компаний более чем на 10 млрд гривен.

“Предложение состоит в том, чтобы выйти на экономически обоснованный уровень повышения тарифа с учетом реальных расходов грузоперевозчиков. Мне кажется, ГРС показала эффективность работы именно на этой базе. Нужно создать отдельную рабочую группу и в кратчайшие сроки рассмотреть вопрос. Предварительно, что касается позиции наших членов — мы видим увеличение на уровне 7% по 2019 году с учетом того роста, который был в прошлом году, в целом отвечающий состоянию УЗ и украинского бизнеса”, — подчеркнул Вовк.

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Отметим, “Укрзалізниця” планирует в 2019 году существенно увеличить тариф на грузоперевозки. При этом само решение вызвало ажиотаж и критику как со стороны регулятора, так и крупного бизнеса.

Американская торговая палата не поддержала новый тариф УЗ на грузоперевозки

Лига

Ранее глава объединения "Укрметаллургпром” Александр Каленков заявил, компания-монополист не может внятно объяснить почему цены на грузоперевозки должны взлететь снова, ведь явных предпосылок этому нет. Более детальный разбор идеи с единовременным тарифом показывает — реальная потребность “Укрзалізниці” не 15, а 7%.

Государственная регуляторная служба выступила посредником в данном вопросе. Глава ГРС Ксения Ляпина призвала стороны сесть за стол переговоров, создать экспертную группу и в ближайшие несколько дней прийти к компромиссу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, необдуманный шаг монополиста ударит по аграрной и металлургической отраслям. Перевозчикам придется повышать себестоимость производства, что приведет к сокращению объемов поставок. Экономика из-за этого может недополучить три процента ВВП.

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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Шось не зрозуміло, нами що, американці керують?
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Даже здесь мериханцы все решают, то говорят какого прокурора надо.
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