Amazon заплатит штраф за торговлю с Крымом

Американский интернет-ритейлер Amazon заплатит 134,5 тыс. долларов (3,62 млн грн) штрафа за нарушение санкций США, в том числе в отношении аннексированного Крыма.

Об этом сообщается на сайте Минфина США (OFAC).

Отмечается, что в 2011-2018 годах Amazon предоставлял товары и услуги жителям регионов, в отношении которых действуют санкции США. Речь идет о Крыме, Иране и Сирии. Также Amazon обслуживал клиентов, которые лично фигурировали в санкционных списках или работали на дипмиссии стран из таких списков.

Amazon оштрафовали Минфин США

Причиной нарушений стала некорректная работа автоматизированной системы по проверке, находится ли тот или иной клиент Amazon под санкциями. Всего интернет-ритейлер провел несколько сотен транзакций, нарушающих санкционные программы, на общую сумму около 269 тысяч долларов (7,2 млн грн).

Amazon грозил штраф более чем в миллион долларов, но его сумму снизили: OFAC посчитал нарушения не очень значительными и принял во внимание то, что компания сообщила о них добровольно.

Amazon оштрафовали Минфин США

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2014 году власти США запретили любые экономические связи с Крымом. Под запретом оказался в том числе экспорт американских товаров, технологий и услуг на полуостров.

США озвучили требования России для снятия санкций – вернуть контроль над Крымом Украине и закончить войну на Донбассе.