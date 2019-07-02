Прибыли по Крымскому мосту: Аксенов похвастался новым туристическим рекордом

Так называемый глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров в ходе курортного сезона посетило уже якобы 2,2 млн туристов.

На своей странице в Facebook оккупант написал, что из них якобы более 200 тыс. человек прибыли с материковой Украины.

"Это на 11% превышает уровень прошлого года, который, напомню, стал самым успешным за весь постсоветский период. Такие данные предоставило Министерство курортов и туризма Крыма. 57% отдыхающих прибыли на полуостров по Крымскому мосту. Отмечу, что с начала года по мосту в Крым приехало около 760 тысяч автотранспортных средств, в том числе около 12,6 тысяч автобусов... И еще одна цифра: более 200 тысяч туристов прибыли с Украины", - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали провальный туристический сезон в Крыму.

По последним фотографиям из оккупации видно, что в Крыму, несмотря на объявленный высокий туристический сезон, отдыхающих практически нет.

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