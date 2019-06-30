"Айтишники позавидуют": украинцам назвали профессии с европейскими зарплатами

В мае 2019 года одна из самых высоких зарплат в Украине предлагалась медицинскому сотруднику.

"Самая высокая зарплата, которую мы видели в мае, была у медицинского сотрудника. Думаю, некоторые представители IT-сферы позавидовали бы. Это сумма 9 тысяч евро (примерно 268 тысяч гривен. – Ред.)", – сообщила в эфире ObozTV эксперт по трудоустройству Юлия Дрожжина.

По словам эксперта, увеличение госзаказа на инженерные и естественно-математические специальности – это как раз реакция на потребности украинских работодателей.

"Уже не первый год подряд мы наблюдаем, что не хватает агрономов, не хватает рабочих специальностей. В то время как юристов, бухгалтеров, филологов – довольно много. Конкуренция в этих сферах чрезвычайно высокая", – отметила Дрожжина.

В частности, привела она пример, молодому человеку после окончания учебы по специальности юриспруденция приходится конкурировать за рабочее место с 7-8 другими претендентами.

Для сравнения, в среднем на рынке труда Украины конкуренция составляет 3-4 человека на одно рабочее место. А в сферах по госзаказу она еще ниже. По информации эксперта, это примерно 1-2 человека на рабочее место.

"Что касается зарплат – все зависит от профессиональной сферы. В агрономии достаточно конкурентоспособные украинские зарплаты, на уровне европейских. Это может быть и $1000, и $1500. Те же деньги, которые предлагают за границей", – рассказала Дрожжина.

"Также работодатели понимают, что у нас кадровый дефицит в рабочих специальностях. И они готовы пересматривать зарплаты и предлагать такие, которые будут мотивировать молодежь оставаться", – добавила она.

При этом Дрожжина развеяла миф о том, что "белые воротнички" зарабатывают больше рабочих специальностей.

"Скажу честно, что хороший инженер заработает больше, чем средненький или плохонький юрист", – подчеркнула эксперт.

В Украине могут хорошо платить не только айтишникам qz.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года в Украине в частном секторе средние зарплаты выросли до 440 долларов (11,6 тыс. грн).

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!