МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Аграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевление кредитов - Бахматюк

1.1тЧитать материал на украинском

Владелец одного из флагманов украинского аграрного сектора компании Укрлендфарминг (Ukrlandfarming) Олег Бахматюк в интервью РБК-Украина рассказал о дотациях аграриям, механизме их распределения и действительно необходимых шагах по поддержке украинского агросектора.

Аграриям нужны не дотации, а защита прав и удешевление кредитов - Бахматюк

Олег Бахматюк заявил, что его компания не получила в этом году ни копейки по этой программе. Более того, Олег Бахматюк считает эту модель нерабочей и такой, которая является несправедливой для 80% участников рынка: "Справедливое распределение дотаций должно быть автоматическим и независимым от чиновника и бизнесмена. У нас работала не идеальная, но рабочая модель автоматического возврата НДС. И она устраивала многих. Ее сломали в угоду популизму, МВФ или еще почему-то. Зато сейчас предлагаются нерабочие модели, которые приводят к перекосам и массе инсинуаций. Поэтому, мне кажется, надо либо вернуться к автоматическому возвращению, но это, насколько я понимаю, не позволит сделать МВФ, или нужно просто честно сказать: в следующем году никаких дотаций аграриям не надо давать. Это будет честнее по отношению к 80% рынка, чем выдумывать очередные ситуативные квазимодели".

По мнению бизнесмена, 90% рынка выступает против нынешней модели и 100% рынка понимает, что главная проблема, которая мешает развиваться аграрному сектору экономики - не распределение дотаций, а инфраструктурные проблемы и поборы силовиков. "Мелкому фермеру надо дать возможность узаконить землю и урегулировать вопрос с рейдерством. Это для него большая помощь государства, чем мифическая дотация. Кроме того, я поддерживаю идею стимулирования вирущовуння КРС, когда государство дотирует каждую голову выращиваемой скота. Но эта идея пока, к сожалению, очень слабо заработала", - рассказал Олег Бахматюк. Бизнесмен считает: средства, которые государство выделяет на дотации в агросекторе, а это около 4 млрд грн, должны пойти на поддержку выращивания КРС и удешевление кредитов.

Персона
Олег Бахматюк
Объекты
УкрлендфармингUkrLandFarming
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Зато скакали выше разума, расхлебывайте...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги