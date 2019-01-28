Оккупанты неожиданно решили усилить нагрузку на Крымский мост

По незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, оккупанты планируют запустить четыре пары поездов между курортными городами Анапа и Феодосия.
Как сообщает "РИА Новости", новые маршруты планируют в дополнение к тем, которые оккупанты уже планируют запустить после открытия железнодорожного движения по мосту.
"Планируется курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия – Анапа", — сказано в сообщении.
Запуск других пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту:
Санкт-Петербург – Севастополь,
Москва – Симферополь,
Москва – Феодосия,
Москва – Евпатория,
Москва – Севастополь,
Санкт-Петербург – Евпатория,
Санкт-Петербург – Феодосия,
Кисловодск – Феодосия,
Кисловодск – Севастополь,
Мурманск – Симферополь,
Екатеринбург – Симферополь;
Отмечается, что один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.
Крымский мост
Как сообщал OBOZREVATEL, на автомобильных подходах к Крымскому мосту усилили досмотровый контроль. Особенно он изменился со стороны оккупированной Керчи.
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