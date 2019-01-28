Оккупанты неожиданно решили усилить нагрузку на Крымский мост

По незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, оккупанты планируют запустить четыре пары поездов между курортными городами Анапа и Феодосия.

Как сообщает "РИА Новости", новые маршруты планируют в дополнение к тем, которые оккупанты уже планируют запустить после открытия железнодорожного движения по мосту.

"Планируется курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия – Анапа", — сказано в сообщении.

Запуск других пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту:

Санкт-Петербург – Севастополь,

Москва – Симферополь,

Москва – Феодосия,

Москва – Евпатория,

Москва – Севастополь,

Санкт-Петербург – Евпатория,

Санкт-Петербург – Феодосия,

Кисловодск – Феодосия,

Кисловодск – Севастополь,

Мурманск – Симферополь,

Екатеринбург – Симферополь;

Отмечается, что один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, на автомобильных подходах к Крымскому мосту усилили досмотровый контроль. Особенно он изменился со стороны оккупированной Керчи.

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