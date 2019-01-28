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Оккупанты неожиданно решили усилить нагрузку на Крымский мост

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По незаконно построенному Крымскому мосту, который соединяет полуостров с Краснодарским краем, оккупанты планируют запустить четыре пары поездов между курортными городами Анапа и Феодосия.

Как сообщает "РИА Новости", новые маршруты планируют в дополнение к тем, которые оккупанты уже планируют запустить после открытия железнодорожного движения по мосту.

"Планируется курсирование четырех пар пригородных поездов в сутки, предварительно, по маршруту Феодосия – Анапа", — сказано в сообщении.

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Запуск других пассажирских поездов после открытия движения по Крымскому мосту:

  • Санкт-Петербург – Севастополь,

  • Москва – Симферополь,

  • Москва – Феодосия,

  • Москва – Евпатория,

  • Москва – Севастополь,

  • Санкт-Петербург – Евпатория,

  • Санкт-Петербург – Феодосия,

  • Кисловодск – Феодосия,

  • Кисловодск – Севастополь,

  • Мурманск – Симферополь,

  • Екатеринбург – Симферополь;

Отмечается, что один из поездов по маршруту Москва – Симферополь может быть полностью составлен из двухэтажных вагонов.

Крымский мост

Крымский мост

Как сообщал OBOZREVATEL, на автомобильных подходах к Крымскому мосту усилили досмотровый контроль. Особенно он изменился со стороны оккупированной Керчи.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Теги
Крымский мостКрымРоссияпоезд
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Вперёд Смотрящий
Вперёд Смотрящий
Понедельник у патриотов не задался. Вместо фоток рухнувшего моста, приходится рассматривать расписание движения поездов по нему.
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Дудко Олег
Дудко Олег
Ну и что? Украина недавно запустила скоростную электричку в Борисполь, правда пока её до аэропорта толкают пассажиры, но это мелкие недоработки.
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