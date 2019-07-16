А как же санкции? СМИ узнали о проданном Венесуэлой золоте

Власти Венесуэлы продали за прошлую неделю золота на сумму $40 млн, несмотря на действующие санкции США.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство не называет страны, которые купили драгоценный металл, но среди возможных покупателей указывает ОАЭ и Турцию.

В то же время представители ЦБ Венесуэлы официально отказались комментировать эту информацию.

Всего с начала апреля Центробанк Венесуэлы продал около 24 тоны золота, отмечает агентство. Из-за этого ее золотовалютные резервы снизились до $8,1 млрд. 12 июля Венесуэла продала примерно 1 тону золота.

Венесуэла продала золото capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью 2018 года президент США Дональд Трамп ввел санкции, призванные блокировать операции Венесуэлы с ее золотым запасом.

В указе американского лидера говорилось, что США хотят помешать правительству президента страны Николаса Мадуро "расхищать богатства" Венесуэлы.

7 марта стало известно, что США в ближайшее время могут ввести санкции против иностранных банков, которые помогают президенту Венесуэлы Николасу Мадуро вывести деньги за рубеж.

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