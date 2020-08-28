90% украинцев выступают против дальнейшего роста коммунальных тарифов, - исследование

Около 90% украинцев считают недопустимым дальнейший рост коммунальных тарифов. Еще 83% опрошенных называют существующие тарифы завышенными. Об этом свидетельствует опрос социологической службы Центра Разумкова, презентованный 27 августа 2020 года в Киеве.

Социологическое исследование на тему "Отношение населения к возможности срыва отопительного сезона и роста коммунальных тарифов" проводилось с 14 по 19 августа во всех регионах Украины за исключением оккупированных территорий. Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондентов. Участие в нем приняли 2022 респондента в возрасте от 18 лет.

Проведенное исследование, как пояснили в Центре Разумкова, позволило выяснить: украинцы считают, что уже сегодня платят за коммуналку слишком много – и тем более не готовы к дальнейшему росту тарифов.

"83% процента потребителей считают, что тарифы на коммунальные услуги для населения выше их реальной стоимости, а почти 90% выступают категорически против дальнейшего повышения тарифов на коммунальные услуги. 30% респондентов ожидают успешного прохождения отопительного сезона несмотря на задолженность, которая сформировалась на рынках энергетики и коммунальных услуг. Одновременно с этим, 24,2% опрошенных считают, что существуют риски перерывов в поставках энергоносителей из-за накопившейся задолженности", - подчеркнул Андрей Быченко, директор социологических программ Центра Разумкова.

При таких условиях эксперты Центра Разумкова видят единственную возможную альтернативу, которая позволит и отопительный сезон не сорвать, и социального взрыва не допустить: оздоровить финансовое состояние коммунальных предприятий, а также обеспечить ликвидность газовой отрасли путем списания безнадежных долгов между участниками рынка. Прежде всего – надуманных штрафов и пени, начисленных теплокоммунальным предприятиям "Нафтогазом Украины".

Сейчас из-за стремительного роста долгов, отмечают эксперты Центра Разумков, предприятия, которые производят электроэнергию, тепло и горячую воду, просто не получат газа. А согласно – не смогут продолжить оказывать услуги. Плюс ко всему использование в течение многих лет специальных счетов ТКЭ поставило предприятия ЖКХ на грань банкротства.

"Для нивелирования рисков следует оздоровить финансовое состояние участников рынка, для этого, в частности, следует разработать и принять на законодательном уровне механизм списания задолженности (без определенных источников покрытия) по всей цепочке доставки газа предприятиям, производящим тепловую энергию для населения. Также целесообразно установление предприятиям ТКЭ экономически-обоснованных тарифов с учетом ценовой конъюнктуры на голубое топливо, чтобы обеспечить своевременность расчетов за товарный газ, а также услуги оператора ГТС и распределительных компаний", - убежден ведущий эксперт Центра Разумкова Максим Белявский.

Сейчас, по словам экспертов, в Верховной Раде Украины зарегистрировано несколько законопроектов, направленных на нормализацию ситуации на газовом рынке. Возможным решением проблемы может стать законопроект 3800-1, который предусматривает решение долговой проблемы на рынке тепла для потребностей населения.

Он предусматривает списание задолженности тепловиков перед отопительным сезоном. Это те средства, которые тепловики недополучили из бюджета, когда государство устанавливало предельную стоимость услуг теплоснабжения. Это разница в стоимости газа для производства тепла для потребностей населения, которая менялась, пока тепловикам пересматривали размер тарифа. Другими словами, эти средства никогда не выставлялись для оплаты населению.

Своего рода это виртуальные долги, которые образовались в системе из-за промедления государства в сфере теплоснабжения, а значит и государство должно решить эти проблемы.

"Таким образом, с точки зрения экспертов Центра Разумкова, новый отопительный сезон пройдет успешно при условии финансового оздоровления всех сегментов отрасли, то есть достаточного и своевременного движения денежных средств от потребителей к производителям и поставщикам услуг на рынках электроэнергии, газа и коммунальной сферы", - подводят итог авторы исследования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что долги между участниками газового рынка в Украине достигают 35 млрд грн. Значительную часть этих средств составляет задолженность теплоснабжающих предприятий перед НАК Нафтогаз Украины. При этом по состоянию на январь штрафы и пени, начисленные Нафтогазом на накопленные с 2016 года долги тепловиков за газ достигли 9,5 млрд грн. Именно по списанию этой части задолженности и идут сейчас дискуссии. Остальные же задолженности предлагается реструктуризировать. В то же время, потери теплоснабжающих от разницы в тарифах достигли 20 млрд грн.

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