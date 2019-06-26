80 лет тюрьмы: в США пояснили, что грозит Фирташу после экстрадиции

Украинскому олигарху Дмитрию Фирташу, если его экстрадируют в США, грозит там более 80 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом в интервью "Голосу Америки" сообщил американский юрист, партнер юридической фирмы Arnall Golden Gregory LLP Джин Берд. По его словам, Фирташа обвиняют в отмывании денег, в нарушении так называемого "закона Рико" – об организациях, действующих под влиянием рэкета и коррупции, а также в попытке нарушить закон о коррупции за рубежом.

"С технической стороны, это более 80 лет заключения - это просто основываясь на расчетах. Плюс, прокурор просит о конфискации всех его активов", – рассказал Берд.

Впрочем, юрист отметил, что США могут изменить обвинение, если Фирташ согласится на сотрудничество.

Дмитрий Фирташ Радио Свобода

"Фирташ хорошо знаком с различными финансовыми соглашениями, в которые вовлечены топ-политики разных стран, в том числе Украины и России. Поэтому возможно, что он располагает информацией, которая может заинтересовать Соединенные Штаты. Поэтому для него всегда есть возможность сотрудничать и заключить соглашение о признании вины, - где он предоставит эту информацию в обмен на изменение обвинений", - отметил Берд.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июня Верховный суд Австрии согласился экстрадировать Фирташа в США по запросу американского Минюста.

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