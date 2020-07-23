45 млн для спасения: как на Харьковщине выводят из кризиса Панютинский ВРЗ

Панютинский вагоноремонтный завод получил дополнительный заказ от “Укрзалізниці” на 45 миллионов гривен и будет загружен работой.

Об этом заявил глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

Последние несколько лет Панютинский вагоноремонтный завод находился на грани исчезновения. Без эффективного менеджмента и крупных заказов в конце 2018 года численность трудового коллектива с 2,5 тысячи работников сократилась почти вдвое. В 2018 году предприятие изготовило порядка 500 заказанных АО "Украинская железная дорога" вагонов, в 2019 году заказов ни на один вагон не поступило.

Панютинский вагоноремонтный завод – градообразующее предприятие и удельный вес налогов, которые завод платит в бюджет громады – 10%. Из-за отсутствия заказов на заводе в 2019 году бюджет Лозовской ОТГ сократился почти на 12%.

Задолженность по зарплате работникам завода удалось погасить лишь весной 2020 года.

В ХОГА рассказали, что финансирование для ПВРЗ на вторую половину 2020 года планировалось “Укрзалізницей”, но из-за коронавирусного кризиса ситуация в акционерном обществе ухудшилась, и плановых заданий по ремонту вагонов на конец лета и 4 квартал 2020 года для завода не предусмотрели. Для того, чтобы обеспечить завод заказами понадобилось вмешательство областной власти.

“Неделю назад согласовал этот вопрос с Министром инфраструктуры Владиславом Криклием, за что очень ему благодарен. ПВРЗ выдан дополнительный лимит в размере 45 миллионов гривен для модернизации и капитального ремонта грузовых вагонов. Благодаря это в ближайшее время предприятие будет загружено работой”, – рассказал глава ХОГА Алексей Кучер.

Также в областной администрации рассказали, что на заводе разработан подробный алгоритм выхода ПВРЗ из кризиса. И что теперь вопросы предприятия будут решаться не только на уровне области, а и на национальном уровне.