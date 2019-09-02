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2 сентября • обновлено в 12:45
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"$13 тысяч за год обучения": Зеленский отдал сына в элитную школу Киева

4.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский отправил своего сына – 6-летнего Кирилла – в первый класс частной "Новопечерской школы" в Киеве.

Год обучения для младших классов стоит здесь 12,9 тысячи долларов, сообщает "Страна".

По информации журналистов, Кирилл Зеленский также ходил сюда в подготовительные классы.

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Стоимость таких курсов составляет от 10,3 до 12,3 тысячи долларов.

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Кроме того, дочь президента – 15-летняя Александра – учится в 9-м классе этой же школы.

Учебное заведение находится на территории элитного жилого комплекса "Новопечерские липки".

Представители "Новопечерской школы" отмечают, что в их заведении ученик получает:

  • обучение по государственной украинской программе образования, усовершенствованной наиболее эффективными канадскими методиками и технологиями;

  • закрепление полученных знаний на практике, в том числе в современных лабораториях и мастерских;

  • доступ к единой информационной системе школы, с помощью которой ученики и родители могут узнать в режиме онлайн о расписании занятий, домашних заданиях, пересмотреть учебные материалы и выполнить задания;

  • преподавание носителями иностранных языков (английского, немецкого, китайского, французского, испанского);

  • развитие эмоционального интеллекта: проектная работа в командах, творческие индивидуальные задания, публичные выступления;

  • консультации психолога.

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Год обучения для младших классов в "Новопечерской школе" стоит 12,9 тысячи долларов

Освіта Нова

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская пришли на празднование Дня знаний в "Новопечерскую школу" к своему сыну, который стал первоклассником, и устроили скандал с журналистами.

Глава государства и его супруга негативно отнеслись к тому, что их сын Кирилл мог попасть в объективы камер, и попросили журналистов не снимать.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
школа
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