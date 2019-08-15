"Жри землю, бл*дь!" В Днепре девушки устроили жесткую драку с раздеванием. Видео

В Днепре на жилом массиве "Тополь" две молодые девушки устроили бои без правил посреди улицы.

Об этом сообщает Vgorode (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Ссора была серьезная и дрались девчонки изо всех сил. Одна даже прижала конкурентку к земле и кричала: "Жри землю, бл*дь!" – пишет издание.

Драка в Днепре Скриншот из видео

Отмечается, что зрелище было довольно комичным, поскольку одна из участниц драки была на каблуках, а вторая в разлетающемся платье. В ходе потасовки у девушек то и дело оголялись части тела.

Прохожие не стали вмешиваться в конфликт и вксоре девушки закончили и разошлись с испорченными прическами и сломанными каблуками.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривне среди бела дня девочки-подростки устроили драку, которую их подруги снимали на видео.

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