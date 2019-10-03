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3 октября • обновлено в 14:02
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"Забыли выделить деньги"? Нардеп из Днепра жестко обратился к Раде

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Народный депутат Украины Дмитрий Кисилевский обратился в бюджетный комитет Верховной Рады с напоминанием о необходимости достроить дороги в Днепре.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, добавив соответствующий документ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Нардеп отметил, что такой большой город как Днепр должен принимать больше поездов и самолетов. Более того, нужно сделать качественные дороги. Он напомним: в последние годы власти взялись за реконструкцию дорог, но есть риск, что заложить необходимые суммы в бюджет на 2020 год забудут.

"Уверен, что для комфортной жизни город-миллионник должен принимать больше поездов из/в столицу, аэропорт – новые авиарейсы, в т. ч. и лоукосты. А билеты в Днепр из Киева не должны стоить как и в Лондон. Для автомобилей необходимо построить если не автобан, то хотя бы просто достойную дорогу в промышленный центр страны", — подчеркнул Кисилевский.

Нардеп обратился к ВР с просьбой достроить дороги в Днепре

Нардеп обратился к ВР с просьбой достроить дороги в Днепре

Gradus.Pro

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Кисилевский раскритиковал Кабмин из-за отсутствия денег на аэропорт в Днепре

Он напомнил, что самолеты в Днепр летают редко, потому что здание аэропорта "в судах", а на реконструкцию взлетной полосы в госбюджете отдельной строкой предусматривают ровно ноль гривен и ноль копеек.

"Купить билеты на поезд туда и обратно – тоже задача не из легких. Если сегодня на завтра — практически нереальная. А если в городе, не дай Бог, фестиваль/футбол/концерт — так и вообще невозможно.

Мы, "островитяне", народ настырный. Если нужно проявить настойчивость — напомним о себе столько раз, сколько потребуется", — отметил нардеп.

Нардеп написал обращение в бюджетный комитет ВР

Нардеп написал обращение в бюджетный комитет ВР

Facebook Дмитрий Кисилевский

Как писал OBOZREVATEL, мэр Днепра Борис Филатов завил, что в 2020 году приоритетным направлением работы городских властей станет ремонт внутриквартальных дорог и благоустройство дворов.

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Персона
Дмитрий Кисилевский
Место
Украина Днепр
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