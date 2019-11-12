"Самоотверженная патриотка": в Днепре внезапно умерла известная волонтер

В Днепре во вторник, 12 ноября, умерла известная волонтер Наталья Иванова, помогавшая украинским защитникам на Донбассе.

Соответствующий пост появился ее странице в Facebook. Уточняется, что это произошло в городской больнице, причина – сердечный приступ.

"Умерла самоотверженная патриотка Украины", – сказано в сообщении.

Facebook Наталия Иванова

Иванова собирала средства, передавала посылки и т.д. украинским добровольцам, в частности бойцам "Правого сектора".

Судя по записям на ее странице, волонтер почувствовала себя плохо еще 6 ноября текущего года. "Заболела. Писать тяжело", – призналась она тогда.

В комментариях к посту о смерти женщины пользователи сети выражают свои соболезнования знакомым и родным.

Facebook Наталия Иванова

Facebook Наталия Иванова

Facebook Наталия Иванова

Facebook Наталия Иванова

Facebook Наталия Иванова

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 11 ноября в Киеве двум мужчинам, которые избили участника АТО Игоря Панова ("Хана") и его жену Оксану, объявили о подозрении в покушении на убийство.

Нападение произошло вечером 9 ноября. После операций мужчина и женщина впали в кому.

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