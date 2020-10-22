В Днепре возле заведений, подчиненных департаменту соцполитики, высадили уже 260 деревьев

22 октября в Днепре подопечные Центра поддержки детей "Доверие" вместе с воспитателями высадили молодые деревца в рамках городской комплексной программы по озеленению города, которую инициировал мэр Борис Филатов и декадника #Дніпро_квітучий.

"В рамках городской комплексной программы по озеленению города на территории подчиненных учреждений департамента социальной политики (управление, территориальные центры, учреждения социальной защиты детей) высадили 260 деревьев и кустов. Сегодня в Центре поддержки детей "Доверие" мы создали липовую аллею. Озеленение очень важно для экологии нашего города, и детям интересно и полезно собственноручно высаживать саженцы. Кроме этого, они больше узнают о разновидностях деревьев и условия ухода за ними", – рассказала главная специалистка управления службы по делам детей департамента социальной политики Днепровской городского совета Елена Антонова.

Подопечные заведения вместе с педагогами из 16 деревьев создали настоящую аллею. Также во дворе они еще посадили и восемь рябин. Для большинства детей это был их первый опыт. Дети почувствовали ответственность и важность дела, к которому присоединились.

Дарья Марянинова получила положительные эмоции: "Деревья необходимые для красоты и сохранения экологии. Теперь у нашего центра будет более чистый воздух, а для прогулок летом обеспечена тень".

С хорошим настроением первый раз высаживает деревья и Максим Бабий: "Мне нравится сажать деревья, я понимаю их важность для города и для каждого человека в отдельности. Они нам нужны, чтобы мы могли свободно дышать и для того, чтобы наш мир был краше".

Камила Бабенко наоборот, уже имеет опыт с высадки деревьев: "Мы посадим деревья, а затем там еще обустроим ряды и будем в тени все вместе пить чай. Озеленение необходимо всем горожанам, потому что деревья украшают и очищают наш город. Мы рады присоединиться к декаднику #Дніпро_квітучий".

Напомним, в рамках комплексной программы по озеленению города и декадника #Дніпро_квітучий в городе планируется высадить 25 000 деревьев и кустов.