В Днепре власть, политические оппоненты, представители бизнеса и активисты объединились перед угрозой эпидемии коронавируса. Все усилия направлены на максимальную подготовку больниц и обеспечение медиков перед ожидаемым всплеском заболеваемости. Об этом на своей странице в Фейсбук написал Борис Филатов.

Борис Филатов Наше місто

" В основной опорной инфекционной 21-й больнице в палатах на трех этажах сделаны ремонты, а также по всему отделению №3 установлены бойлеры, душевые боксы, новая сантехника, пленочные барьеры в тамбурах и лампы для кварцевания в палатах. За волонтерские средства в здании больницы установили также дезинфекционную станцию. Необходимыми средствами защиты оборудуют также морг", - перечислил Филатов.

Он также поприветствовал желание приобщиться к подготовке города к эпидемии со стороны своих политических оппонентов.

"К ремонту больницы "всем миром" хочет присоединится оппозиция в горсовете, а именно партия "Громадська Сила". Мы рады приветствовать коллег и лично Загида Геннадьевича и будем благодарны любой помощи. Выяснять отношения будем после эпидемии", - подчеркнул Филатов.

По словам Филатова, особые усилия сейчас направлены на подготовку больниц, которые будут принимать исключительно пациентов с диагнозом COVID-19.

"Мы готовимся к разным сценариям, в том числе худшему. Поэтому городская больница №8 находится в процессе перепрофилирования под прием больных коронавирусом. В ее помещении сделали необходимое зонирование территории, устанавливают системы обеззараживания стоков и бесперебойной подачи электричества. Все находившиеся здесь отделения будут работать на базе 4-й больницы. После перепрофилирования 8-й больницы, соответствующие работы начнутся в 16-й", - сообщил мэр Днепра.

Он также поблагодарил представителей бизнеса и работающие в Днепре благотворительные фонды за предоставленную городу помощь в противодействии эпидемии.

"Компания ИНТЕРПАЙП приобрела для городских больниц (в том числе, и больницы скорой помощи) медицинское оборудование, средства индивидуальной защиты и расходные материалы, антисептики и бесконтактные термометры на общую сумму 31,4 млн грн. Это именно для Днепра, а ещё есть закупки для области и всей страны . Также фонды Елены и Виктора Пинчук выделили средства на покупку для города 10 аппаратов ШВЛ американского производства. Отдельная благодарность Якову Наумовичу Константиновскому и депутату горсовета Татьяне Каптеловой", - написал Филатов.

Он призвал всех, кто имеет возможность и желание приобщиться к противодействию эпидемии, обращаться в городской штаб волонтеров – с тем, чтобы помощь была максимально эффективной и своевременной.

" В городе создан штаб волонтеров. Штаб координирует всех, кто хочет помочь городским врачам – от простых людей до владельцев крупных бизнесов. Благодаря взаимодействию с платформой "Бизнес Днепра vs СOVID-19" для больниц были дополнительно закуплены: кислородные станция и концентратор, средства индивидуальной защиты, расходные материалы. Больше информации можно найти на сайте штаба и его страничке в Фейсбук. Обращайтесь по телефонам: +38 (068) 563 42 64, +38 (068) 055 44 84", - сообщил Филатов.

Он также рассказал о том, как бизнес помогает медикам – от питания до заправки автомобилей.

"Отдельная благодарность ресторану SOHO, пиццерии First wave, компании "Биола" за организацию питания и питьевой воды для медицинских работников. За адекватную политику скидок спасибо торговой сети "Эпицентр", а также сети АЗС Sky, которая обеспечивает топливом автомобили врачей и волонтеров", - рассказал мэр Днепра.

Также, по его словам, оператор мобильной связи "Водафон" начал предоставлять медикам скидки - по договоренности с местными властями. Вскоре такой помощи в мэрии ожидают и от других операторов.

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