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17 апреля • обновлено в 23:45
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Убийца 25-летней девушки выполнил страшное обещание: выяснились новые подробности расстрела в Кривом Роге

4.5т
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Мужчина, застреливший 16 апреля в Кривом Роге девушку, за два дня до этого угрожал ей убийством.

Как стало известно в результате расследования OBOZREVATEL, стрелком оказался ее бывший гражданский муж.

Расстрел пары на ул. Дышинского в Кривом Роге

Расстрел пары на ул. Дышинского в Кривом Роге

Скриншот видео "Первого криворожского"

У пары была большая разница в возрасте – более двадцати лет. Сразу после начала совместной жизни Герман стал ревновать Викторию, заставил уйти с работы, а потом начал избивать.

После того, как девушка бросила его и переехала к родителям, мужчина стал преследовать ее. А за два дня до убийства пригрозил убить, если Виктория не вернется.

Вечером мужчина подстерег ее с парнем и открыл огонь. Девушка скончалась на месте, парня с простреленным бедром успели доставить в больницу, а стрелок скрылся с места преступления.

Полностью прочитать материал можно тут.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге произошло еще одно убийство. Оказалось, что женщина, обезображенное тело которой нашли в пакете на берегу реки, погибла от рук своего любовника.

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Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Шевченко Олег Шевченко
Тема
Криминал
Место
Украина Кривой Рог
Теги
убийство стрельба криминал
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Kuksov Michael
Kuksov Michael
Герой АТО... А она отказала! У него даже проезд бесплатный!
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злой укр
злой укр
не удивлюсь,что этим нелюдом был вытиран АТО.
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