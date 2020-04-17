Убийца 25-летней девушки выполнил страшное обещание: выяснились новые подробности расстрела в Кривом Роге

Мужчина, застреливший 16 апреля в Кривом Роге девушку, за два дня до этого угрожал ей убийством.
Как стало известно в результате расследования OBOZREVATEL, стрелком оказался ее бывший гражданский муж.
Расстрел пары на ул. Дышинского в Кривом Роге
Скриншот видео "Первого криворожского"
У пары была большая разница в возрасте – более двадцати лет. Сразу после начала совместной жизни Герман стал ревновать Викторию, заставил уйти с работы, а потом начал избивать.
После того, как девушка бросила его и переехала к родителям, мужчина стал преследовать ее. А за два дня до убийства пригрозил убить, если Виктория не вернется.
Вечером мужчина подстерег ее с парнем и открыл огонь. Девушка скончалась на месте, парня с простреленным бедром успели доставить в больницу, а стрелок скрылся с места преступления.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в Кривом Роге произошло еще одно убийство. Оказалось, что женщина, обезображенное тело которой нашли в пакете на берегу реки, погибла от рук своего любовника.
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