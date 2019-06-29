Три тысячи участников и пол тонны красок на Kolir Fest в Днепре: опубликованы яркие фото

29 июня в Днепре уже в третий раз организовали масштабный праздник на Фестивальном причале – Kolir Fest. В битве красками Холли, приуроченной ко Дню молодежи, приняли участие около 3 тысяч горожан, которые высыпали друг на друга пол тонны гипоаллергенной краски разных цветов.

"Идея проводить День молодежи так ярко и красочно принадлежит самой же молодежи. Поэтому город и организовал этот праздник красок. Днепрянам такой формат развлечений пришелся по душе. Эти яркие цвета символизируют молодежный задор, энергию, хорошее настроение. Сегодня довольно ветреная погода, поэтому можем пол города раскрасить ", – рассказала начальник управления молодежи, внешкольного образования и национально-патриотического воспитания департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета Дарья Белая.

Днепрянка Наталья пришла на Фестивальный причал вместе со своими подружками. Она участвует в битве красками впервые.

"Я вместе с девушками посещаю танцевальный кружок. Там узнали о фестивале красок и сразу решили, что будем участвовать. Ощущения просто фантастические, эмоции зашкаливают. Необычное событие, которое запомнится на всю жизнь. Как отстирать вещи, не переживаю, это не главное", – рассказала девушка.

Среди участников "битвы" также были подружки Вероника и Мирослава.

"Осыпали друг друга красками с ног до головы. Крутое, зажигательное, ритмическое событие! В воздухе такие яркие краски. Драйвовые ощущения!" – не сдерживали эмоций девушки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Днепр во второй раз будет принимать Международный книжный фестиваль Book Space.

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