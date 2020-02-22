В субботу, 22 февраля, в Каменском состоялась автограф-сессия со звездными игроками баскетбольной команды "Прометей"

Для удобства ее организовали на третьем этаже ТРЦ "Dmart". Об этом сообщает Событие (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около часа игроки СК "Прометей" Джейлон Миллер, Руслан Отверченко и Александр Месяц активно общались со своими поклонниками. Некоторые из фанатов на встречу приехали из других городов.

Получить автограф можно было не только на специально подготовленной для сессии полиграфической продукции, но и на футболке, мяче, кепке и даже теле, чем и воспользовались некоторые из поклонников. Но самое главное – это, конечно же, неформальное общение с баскетболистами и совместная фотосессия.

Своими впечатлениями от встречи поделились ее участники и игроки любимой команды.

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Михаил: "Спасибо за классную возможность получить автограф от игроков любимой команды нашего города. Это мои кумиры, которые стимулируют меня играть еще лучше".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Елена: "Я как-то познакомилась с Андреем Кожемякиным, нарисовала его. А теперь при каждом удобном случае встречаюсь со всеми. Для меня их автографы – это что-то особенное. Я их рисую, и потом беру автографы для рисунка".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Ирина и Виталий: "Я пришла ради сына, так как он очень болеет за команду "Прометей". Ну, и сама в школьные годы занималась баскетболом. Лично для меня это заряд бодрости, и повод вспомнить молодость. Для сына эти спортсмены – пример того, к чему нужно стремиться".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Игрок БК СК "Прометей" Александр Месяц: "Первый раз в таком участвую. Было очень приятно пообщаться с фанатами. Интересно получить эмоции. Не знал, чего ожидать, город маленький. Команда недавно создалась. Был очень приятно удивлен".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Игрок БК СК "Прометей" Руслан Отверченко: "Для меня такие встречи, это, в первую очередь, приятные эмоции. Особенно приятно получить обратную связь и частичку тепла от подрастающего поколения".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

О готовности и дальше поддерживать подобные социальные инициативы рассказала арт-директор ТРЦ "Dmart" Алина Хохель:

"Мы, как крупный торговый центр, всегда социально активны, и рады принимать у себя подобные мероприятия и акции. ТРЦ " Dmart " всегда открыт для творческих и культурных проектов. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих, на нашу специальную площадку, которая находится на третьем этаже ТРЦ. Спасибо СК "Прометей", спасибо за такую встречу. Это было очень интересно".

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Звездные баскетболисты СК "Прометей" делились автографами с болельщиками

Ранее OBOZREVATEL писал, что 22 февраля состоялась вторая игра между волейбольными командами "Прометей" та "Галичанка". Волейболистки "Прометея" получили волевою победу над командой из Тернополя.

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