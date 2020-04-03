"Жалко, что все закончилось раньше времени": президент СК "Прометей" Владимир Дубинский подвел итоги игрового сезона и поделился планами на будущее

В связи с эпидемией коронавируса регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги завершили досрочно.

Баскетболисты СК "Прометей" попали в тройку лучших команд текущего сезона. Награды от Федерации баскетбола Украины уже ждут своих владельцев, рассказал в интервью президент клуба Владимир Дубинский.

"Я считаю, что это выдающееся и уникальное решение президента Федерации баскетбола Михаила Бродского – закончить чемпионат, а не переносить его, как сделали многие другие страны. Благодаря этому все наши баскетболисты-легионеры дома, с семьями", – поделился Дубинский.

Facebook/Владимир Дубинский

По словам президента, в этом году каменская команда показала достойные результаты и полностью оправдала полученные награды. По окончании карантина игроков ждет церемония награждения и небольшой праздник в честь завершения сезона.

"Я глубоко убежден, что все команды, которые заняли первое, второе, третье места, заслужили этого. В том числе и "Прометей", получивший бронзовую награду. Я считаю это огромным достижением, что новосозданная баскетбольная команда "Прометея" уже в первом сезоне смогла получить бронзовые награды. Федерация выполнила все необходимые процедуры. Это уже войдет в историю клуба", – отметил президент.

Несмотря на сложный период как для игроков, так и руководства клуба, на данный момент ведутся переговоры о создании в Каменском Академии спорта. Сам Дубинский выразил надежду, что проект будет запущен в этом году.

"Мы надеемся, что в академии спорта будет два спортивных класса. Ведутся все подготовительные работы. Нашему громадскому объединению будет передано отдельное здание. Очень хочется сделать это в текущем году. Игроков мы отберем на основе проведенного чемпионата среди "молодежки", – резюмировал Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент СК "Прометей" Владимир Дубинский поделился воспоминаниями о "рождении" баскетбольной команды.

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