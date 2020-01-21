"Это большой успех": президент СК "Прометей" Владимир Дубинский подвел итоги первой половины сезона Суперлиги

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский дал свою оценку игре баскетбольной команды в первых двух кругах регулярного чемпионата Суперлиги.

Об этом говорится на официальной странице СК "Прометей" в Facebook.

Владимир Дубинский подвел итоги первой половины сезона Суперлиги Facebook СК "Прометей"

"Я считаю, что мы достойно прошли эту часть турнирной дистанции. Мы сделали ряд ошибок, по моей вине. Я имею в виду то, что иногда делали ставку не на тех игроков, а Суперлига - это далеко не Высшая лига. Но уже сегодня мы практически гарантировали себе место в плей-офф и собираемся и дальше показывать хорошую игру. По крайней мере, сами ребята в это верят и меня в этом убеждают, а наш капитан Денис Лукашов должен еще больше сплотить команду. Отличное прохождение первой половины. Я считаю, что это большой успех", - отметил Владимир Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что впервые за 24 года женский украинский баскетбол имеет шанс вернуться на Олимпиаду, на этот раз в 3х3. Более того, баскетбольная сборная может стать единственной из украинских в командных видах спорта на Олимпиаде.

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