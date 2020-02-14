Владимир Дубинский: "Эта игра войдёт в историю"

В пятницу, 14 февраля, в 19:00 в полуфинале Кубка Украины состоится игра баскетбольной команды СК "Прометей" и ВК "Химик".

Она войдёт в историю противостояния двух лучших команд страны независимо от результата. Об этом рассказал президент БК "Прометей" Владимир Дубинский на своей странице в Facebook.

По его словам, все болельщики ждали этой встречи с нетерпением.

Владимир Дубинский Днепр Час

"Скажите, как так бывает, две центровые игры чемпионатов в один день и в одно и тоже время, и как разделить себя на две половинки. Знаю, многие фанаты и болельщики Прометея в шоке! Как быть? Как болеть одновременно? Кого смотреть? Как разорваться? Не знаю! Сердцем и с мальчишками и девчонками! Начну смотреть девчонок в живую, а потом увидим концовку баскетбольной игры! Ребята мы с вами! Наши сердца и эмоции! Наша любовь! Наше всё, будут рядом! Только Прометей! Только победа!" – написал Дубинский.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области проходят последние приготовления к матчам "Финала четырех" Кубка Украины среди женских команд, которые состоятся 14 и 15 февраля.

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