Лучший нападающий Суперлиги прошлого сезона Майкл Маерс подписал контракт с БК "Прометей"

В субботу, 6 июня, лучший нападающий Суперлиги 2019/2020 Майкл Маерс подписал контракт с баскетбольной командой "Прометей".

Президент СК "Прометей" Владимир Дубинский отметил, что Майкл был и остается любимцем публики не только в Каменском, но и во всей Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Добро пожаловать снова в Прометей! Это будет интересный сезон! Спасибо тренерскому штабу, генеральному директору команды и всем нашим агентам – отличная работа! Это так прикольно, когда ранним утром тебя будит звук пришедшего сообщения и первое, что ты думаешь спросонья, неужели Майкл подписал контракт? Ведь ты ждёшь этого сообщения из США с вечера, когда все согласовали с агентами игрока. И вот долгожданный звук электронки, ты просыпаешься и сквозь сон еще видишь сообщение – Майкл Маерс подписал контракт и он у вас на почте!", – написал Владимир Дубинский.

Майкл Маерс подписал контракт с БК "Прометей" Facebook/Владимир Дубинский

Ранее OBOZREVATEL писал, что в августе 2020 года завершится строительство Академии СК "Прометей". Сейчас в здании, где расположится учебное заведение, ведутся строительные работы.

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