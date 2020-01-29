Каменское присоединилось к проекту "Тренировка со звездой"

В рамках Всеукраинской акции "Тренировка со звездой" баскетболисты СК "Прометей" провели открытую тренировку с представителями СМИ и болельщиками на площадке нашего спорткомплекса. Участие в проекте приняли игроки "Прометея" Деон Эдвин, Джейлон Миллер, Александр Антипов и Александр Месяц.

СК "Прометей"

Они охотно общались с журналистами и болельщиками, а также совместно сыграли товарищескую игру между импровизированными "сборными" журналистов и фанатов. Разминку для участников матча провел тренер СК "Прометей" Сергей Алферов. А вот баскетболисты клуба поровну "разбавили" составы обеих команд.

Организаторами мероприятия выступили спортивный клуб "Прометей" совместно с Федерацией баскетбола Украины и титульным спонсором мужской Суперлиги ТМ "Parimatch".

Представитель ТМ "Parimatch" Вадим Мисюра:

"Главное в таких проектах - коммуникация представителей СМИ, болельщиков и игроков команд между собой. Это способствует не только популяризации и развития спорта, но и дает возможность узнать, как живут команды и их спортсмены, есть проблемы, а также объединить усилия для их решения".

Вадим Мисюра

На площадке шла настоящая борьба. В результате поединка победу одержали представители СМИ с разницей 18 очков. Лучшими игроками матча стали Илья Сидельников (СМИ) и Вадим Розбицкий (болельщики). В перерыве матча был проведен конкурс штрафных бросков. Его победителем стал ученик колледжа физвоспитания Даниил Коротнюк.

СК "Прометей"

Парень отметил:

"Баскетболом занимаюсь более шести лет. Такие занятия с профессионалами "Прометея" позволяют повысить свою квалификацию, узнать от них что-то новое. Даже во время разминки я отметил одно новое для себя упражнение. Потренироваться и поиграть со звездами Суперлиги - это вообще классно!"

Со стороны журналистов своими впечатлениями от "Тренировки с звездой" поделился фотограф Виталий Попруга:

"Такие меры однозначно популяризируют баскетбол. Сегодня, скажем так, на площадку вышли те, кто в основном поддерживают команду - болельщики и журналисты. Интересно было сыграть в одном коллективе с профессиональными баскетболистами. До этого у меня с ними были только отношения через объектив фотоаппарата. Конечно, в ходе игры игроки "Прометея" в основном отдавали передачи, а перед матчем была разминка. Все было на профессиональном уровне: мы прошли такую ​​же подготовку перед матчем, как и баскетболисты ".

На позитивной волне были и участники мастер-класса со стороны "Прометея" Деон Эдвин и Сергей Алферов.

"Для нас, игроков, подобные мероприятия много значат, ведь фаны всегда приходят на игры, дают нам энергию, когда мы выходим на паркет. Они поддерживают нас даже после поражений. Болельщики - наш шестой игрок. Мы должны идти вперед ради них. Сегодняшние соревнования мне очень понравились. Спасибо всем: тренерам, журналистам, болельщикам за возможность сыграть всем нам вместе", - отметил Деон Эдвин.

А своеобразный итог мероприятия подвел Сергей Алферов:

"Если журналисты и болельщики получили удовольствие, значит мероприятие однозначно удалось. Нашим игрокам тоже все понравилось".

Все участники мероприятия получили подарки от СК "Прометей" и титульного спонсора ТМ "Parimatch.

Как сообщал OBOZREVATEL, баскетбольный клуб СК "Прометей" возглавил новый тренер. Им стал Карлис Муйжниекс, известный украинским болельщикам работой в таких клубах, как "Kryvbas Basket" (Кривой Рог) и "Химик" (Южный). Презентация состоялась 1 августа.

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