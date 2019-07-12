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Зеленский назвал Филатова примером для всех мэров Украины

2.4т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что городской глава Днепра Борис Филатов является примером для мэров всех городов страны по выполнению крупных инфраструктурных проектов.

Так, Зеленский подчеркнул, что реконструкция в Днепре выполняется только за счет городского бюджета, ее общая стоимость составила 399 млн грн, пишет "Горсовет".

Глава государства добавил, что для Украины этот случай беспрецедентный: ранее такие работы, если и проводили, то только за счет дотаций из центрального бюджета.

Филатов и Зеленский

Филатов и Зеленский

"Горсовет"​​

"Городской голова должен иметь сильную политическую волю для того, чтобы начать такой масштабный проект по реконструкции без помощи государства. Это пример для всех городов Украины, как использовать муниципальный ресурс на благо всей громады", – сказал президент.

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Персоны
Борис Филатов Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
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