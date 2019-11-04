Юрий Голик рассказал, какими должны быть показатели эффективности губернаторов

В Кабинете министров пересмотрят показатели эффективности для глав ОГА, поскольку многие параметры, по которым их оценивали ранее, не находятся под их непосредственным влиянием.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Юрий Голик.

"На этой неделе было классное и нужное совещание у министра Кабмина Дмитрия Дубилета. Тема: KPI для губернаторов и ОГА. Параллельно похожий документ мы пишем сейчас в Институте будущего для всех органов местного самоуправления. Потому что сейчас внятных критериев их оценки не существует", – заявил он.

Юрий Голик

Среди показателей, на которые глава ОГА не имеет влияния, Голик назвал уровень средней зарплаты по области, уровень задолженностей по заработной плате, уровень иностранных инвестиций. А также рассказал о тех показателях эффективности губернаторов областей, которые можно рассматривать как результат их профессионализма и качества менеджмента.

"По сути, это те приоритеты, которые должны быть у губернаторов постоянно и над которыми они должны работать. Например, какой процент собственных доходов областного бюджета идет в бюджет развития. Какой процент потребления газа был замещен альтернативными источниками. Сколько котельных на альтернативных видах топлива открыто в области. Сколько километров дорог капитально отремонтировано. А, скорее, какой их прирост. Капитально - ключевое слово. Количество детей в очереди в детские садики. Потому что ОГА может и должна строить новые детские садики. Количество детей-сирот и детей, лишившихся родителей, живущих в приемных семьях, малых групповых домах и детских домах семейного типа. Потому что дети не должны жить в интернатах. И в силах ОГА сделать это", – подчеркнул Голик.

Среди таких показателей советник премьер-министра также назвал количество школ, 100%-но доступных для детей с особыми потребностями, и уровень конкурентности в торгах, где заказчиком является ОГА или ее структурные подразделения.

"На совещании было интересно наблюдать за столкновением двух концепций - нашей с Дмитрием Дубилетом, в которой мы уверены, что возможно всё и во всем должен быть здравый смысл, и концепцией некоторых многолетних чиновников, свято верящих в исторические догмы. При этом, как мне показалось, многие из них в результате точку зрения на более современную поменяли", – резюмировал он.

Ранее Юрий Голик назвал 8 причин, по которым Украине необходимы качественные дороги, и одна из главных среди них – инвестиционная привлекательность всей экономики страны.

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