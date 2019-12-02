Юрий Голик презентовал книгу о работе Днепропетровской ОГА времен Валентина Резниченко

Юрий Голик, бывший советник главы Днепропетровской облгосадминистрации в 2015-2019 годах Валентина Резниченко, презентовал свою книгу "Бесконечность не для слабаков".

Книга рассказывает о работе команды Резниченко, которая стала самой успешной региональной командой в Украине за все годы Независимости.

Юрий Голик презентовал книгу о работе Днепропетровской ОГА

"Не секрет, что команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Без преувеличения мы были самыми успешными региональными государственными менеджерами. Поэтому мы решили, что обязаны поделиться нашим опытом – это должно помочь всем, кто хочет давать физически осязаемый результат. Теперь каждый чиновник может прочитать эту книгу и понять, что делать и как делать", - сказал Голик во время презентации.

Напомним, что за четыре года команда Резниченко реализовала около 2000 инфраструктурных проектов, среди которых десятки и сотни отремонтированных дорог Днепропетровщины, школ, детских садиков, спортивных комплексов и стадионов, водоводов и целый ряд экологических и энергетических проектов.

Юрий Голик

По словам Голика, все это стало возможным благодаря децентрализации власти.

"Когда мы только пришли, бюджет развития области составлял несколько сот миллионов гривен. Когда мы уходили, он достигал 4 миллиардов. Эти деньги не взялись из ниоткуда – мы сумели наладить все процессы в области так, чтобы максимальная их часть направлялась в Бюджет Развития, а не бюджет проедания", - сказал он.

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