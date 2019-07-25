"Я не держусь за свое кресло": Филатов заявил, что не боится досрочных выборов

Городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что перед местными выборами необходимо принять много важных решений.

По его словам, они должны касаться вопросов местного управления и реформы децентрализации, сообщил мэр в эфире программы "Грани" на 34 канале.

"Досрочных выборов я вообще не боюсь. Я не держусь за свое кресло и если кто-то думает, что оно очень приятное, то пусть просидит в нем, хотя бы, полдня. Но сегодня, с учетом монобольшинства в Верховной Раде, можно принять решения, благодаря которым территориальные громады смогут понять, на какой земле они находятся", – сказал Филатов.

Мэр Днепра Борис Филатов

Для городов важно понимать, какие вопросы они могут решать самостоятельно:

"Мне часто говорят: Борис Альбертович, а когда вы на "Петровке" поставите фильтры? Мне тяжело объяснить людям, что я не могу никак влиять на частное предприятие. И рычагов влияния никаких нет. Все решается в Киеве. Поэтому, городам надо отдать экологический контроль, чтобы мы сохраняли и экологию, и рабочие места, и поступления в бюджет. Та же история и с полицией, которую финансирует мэрия, а нам она не подчиняется. Хотя во всем мире патрули подчиняются муниципалитету", – отметил мэр.

Филатов считает, что город должен администрировать свои налоги и направлять их в бюджет.

Помогать городу должны и новоизбранные депутаты-мажоритарщики, от которых будет зависеть распределение бюджета.

"Мы должны понимать, сколько есть у нас и сколько есть у государства. И тогда мы будет понимать, какие у нас планы. Сейчас непонятно, что будет с бюджетом и объявить горожанам, на что пойдут деньги, я не могу, ведь бюджет не сформирован", – рассказал мэр Днепра.

Городской голова настаивает на принятии Кодекса о местном самоуправлении на досрочных местных выборах. А формировать списки будущих депутатов горсовета следует совсем по другому:

"Я считаю, что депутаты городских советов должны быть беспартийными. Должна быть прямая мажоритарка. Если сейчас делать досрочные выборы, то какие-нибудь партии возьмут тотальный контроль в городах, то на местные выборы они пойдут с повесткой страны. То есть, вместо ремонтов лифтов и подъездов они будут говорить о региональных языках, Томосе, ЕС, НАТО, сместив акценты от главного. Депутаты должны заниматься городом", – подчеркнул Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Филатов заключил еще одно пари.

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