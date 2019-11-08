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8 ноября • обновлено в 15:43
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В Днепре выбрали нового главу облсовета: кто он

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В пятницу, 8 ноября, на сессии областного совета депутаты избрали нового председателя после отставки Глеба Пригунова. Им стал Святослав Олейник.

С 2015 года Олейник занимал должность заместителя главы облсовета. За его назначение на пост проголосовал 91 депутат из 93, сообщает OBOZREVATEL с места событий.

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Святослав Олейник является близким соратником олигарха Игоря Коломойского. В 2014-15 годах он был его заместителем как председателя Днепропетровской облгосадминистрации. Ранее Олейник работал в органах прокуратуры и был народным депутатом.

Святослав Олейник

Святослав Олейник

Апостроф

Ранее OBOZREVATEL писал, что Глеб Пригунов заявил о своей отставке с должности главы Днепропетровского областного совета. Ранее стало известно, что его хотят уволить на ближайшей сессии.

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Место
Украина Днепр
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