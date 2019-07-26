Украли 10 тысяч голосов: кандидат от "Слуги народа" подал в суд на ЦИК

Кандидат от "Слуги народа" на Днепропетровщине Игорь Фартушный подал в суд на избирательную комиссию в связи с многочисленными нарушениями на 37-м округе.

Однофамилец Фартушного и "клоны", которые выдавали себя за партию, украли у него более 10 тысяч голосов. Об этом сообщают на странице "Слуга Народу — Зе Кривий Ріг" в Facebook.

На 37-м округе с разницей в 1208 голосов кандидата от "Слуги народа" победил самовыдвиженец Дмитрий Шпенов. Как сообщает гражданская сеть "Опора", при этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали принадлежность к организации со словосочетанием "слуга народа" в названии, получили 11 365 голосов.

Кандидат от "Слуги народа" Игорь Фартушный

Кроме того, по информации партии, во время заседания окружной избирательной комиссии были зафиксированы многочисленные нарушения: заседание проводилось не уполномоченным лицом, порядок установления итогов голосования был нарушен, решения принимались менее чем половиной состава комиссии, а ее члены не были ознакомлены с ошибками в электронных протоколах.

По данному факту открыли два уголовных дела по статьям 157 и 158 Уголовного Кодекса Украины — препятствование избирательному процессу и фальсификация избирательных документов. Также в инциденте разбирается Генеральная прокуратура.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что стало известно, какие партии попали в Раду.

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