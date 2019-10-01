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1 октября • обновлено в 13:14
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Суд вынес решение по делу Вилкула в Днепре

1.7т Читать материал на украинском

Апелляционный суд Днепра оставил без изменения меру пресечения бывшему народному депутату Александру Вилкулу.

Суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции, сообщает Первый Криворожский. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции.

Ранее экс-нардепа отпустили на поруки к Дмитрию Шпенову. Такое решение принял Октябрьский суд Днепра, хотя прокуратура просила взять его под арест.

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Александр Вилкул

Александр Вилкул

BBC

Как писал OBOZREVATEL, в Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

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Персона
Александр Вилкул
Место
Украина Днепр
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