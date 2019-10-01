Суд вынес решение по делу Вилкула в Днепре

Апелляционный суд Днепра оставил без изменения меру пресечения бывшему народному депутату Александру Вилкулу.

Суд постановил оставить без изменения решение суда первой инстанции, сообщает Первый Криворожский. Речь идет о рассмотрении апелляционной жалобы прокуратуры на решение суда первой инстанции.

Ранее экс-нардепа отпустили на поруки к Дмитрию Шпенову. Такое решение принял Октябрьский суд Днепра, хотя прокуратура просила взять его под арест.

Александр Вилкул BBC

Как писал OBOZREVATEL, в Украине двух бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск.

Вилкулу выдвинули обвинения в том, что будучи главой Днепропетровской ОГА, в течение 2011-2012 годов, он издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса сельскохозяйственного назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района.

Колесникову инкриминировали то, что находясь на должности председателя Агентства госимущества Украины, он, злоупотребляя служебным положением, совершил определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости.

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