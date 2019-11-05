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5 ноября • обновлено в 14:46
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Сразу две дороги строятся в Днепропетровской области. Видео

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик сообщил, что сейчас активно ведется строительство сразу двух дорог в Днепропетровской области – это трасса Днепр – Решетиловка и Объездная Днепра.

Процесс строительства Объездной он показал на видео.

“Строительство второй ее очереди идет полным ходом. Нашли и возможности возобновить работы и финансирование. Объездную Днепра нужно просто достроить и снять ее с повестки дня”, – написал Юрий Голик в Facebook.

Параллельно заканчивается проектирование развязки над Аэропортовской и восстанавливается проект Объездной от Аэропортовской до Южного моста.

Трасса Днепр-Решетиловка

Трасса Днепр-Решетиловка

facebook.com/y.golyk

Также на Днепропетровщине идет строительство с нуля новой четырехполосной трассы Днепр – Решетиловка, которая впервые соединит Днепр с Киевом.

Советник напомнил, как за рекордные 68 дней было построено 130 километров трассы Запорожье – Мариуполь.

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Место
Украина Днепр
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