С 1 марта Большая Стройка начинается по всей стране – советник премьера Юрий Голик

Главы областных государственных администраций презентовали свои планы по строительству социальной инфраструктуры на 2020 год.

О совещании с участием главы правительства рассказал в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик, передает Кома.LIFE.

"Сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука и всех глав ОГА по проекту Большая Стройка. Каждый губернатор презентовал, что в области будет строится в этом году. Полезный формат, где каждый губернатор может сравнить себя с коллегами", – сообщил Голик.

"За 2015 – 2019 годы мы научили строить в промышленных масштабах отдельно взятый государственный орган в отдельно взятой области – Днепропетровскую ОГА. Радует, что Днепропетровская ОГА – #1 по количеству строящихся в этом году объектов. Это – преемственность и продолжение проектов нашей Команды. И это здорово. Респект", – отметил Голик, в 2015-2019 годах занимавший должность советника главы Днепропетровской обладминистрации.

"С 1 марта Большая Стройка начинается по всей стране. Научим всю страну строить и создавать физическое осязаемое", – заявил он.

Ранее советник премьер-министра Юрий Голик сообщал, что в этом году 7,5 млрд гривен из бюджета Государственного фонда регионального развития будет направлено в областные администрации на развитие местной инфраструктуры.

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