Новый корпус клиники Охматдет будет достроен этим летом – советник премьера Голик

Новый корпус Национальной детской больницы Охматдет, строительство которого началось девять лет назад, будет достроен летом 2020 года.

Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик по результатам совместного с главой правительства визита в медучреждение, передает koma.life.

“Охматдет – типичный долгострой, начатый девять лет назад, и сейчас на полную мощность не работающий. Каждый день не работы на полную мощность – это не спасенные детские жизни”, – отметил Голик.

Новый корпус клиники Охматдет будет достроен этим летом facebook.com/y.golyk

По его словам, после завершения строительства будут запущены несколько отделений, а операций трансплантации костного мозга в Охматдете будет проводится в четыре раза больше.

Голик также сообщил, что скоро по всей стране стартуют программы по центрам экстренной медицины.

Ранее Юрий Голик занимал должность советника главы Днепропетровской области и курировал в том числе процесс строительства и реконструкции больниц. Так, в Днепре, в частности, с нуля была построена новая Больница матери и ребенка имени Руднева, которая теперь считается лучшей больницей Украины. Несколько тысяч квадратных метров внутри напоминают комфортный детский садик и гостиницу, а не медицинское учреждение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!