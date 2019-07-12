"Нам нужно найти деньги на эти дороги": Зеленский проверил строительство объезда под Днепром. Фото

Около 11:00 12 июля президент Владимир Зеленский вместе с охраной и сопровождающими прибыл на строящуюся южную объездную дорогу возле Днепра.

За городом его встретили местные чиновники, представители Днепропетровского областного совета и руководитель "Укравтодора" Славомир Новак. Об этом сообщает OBOZREVATEL с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Президент Владимир Зеленский

Чиновники в ожидании прибытия президента

Перед приездом Президента исполняющий обязанности начальника Службы автомобильных дорог Днепропетровской области Владислав Животченко сообщил журналистам, что общая длинна участка, который строится, составляет 7,1 км.

Около половины всего объема работ в настоящее время выполнены. На строительство оставшегося участка необходимо 990 млн гривень и до двух лет.

По словам Животченко, объезд позволит разгрузить город и перенаправить поток крупногабаритного транспорта. В настоящее время проект почти не финансируется.

План строительства дорог в Днепропетровской области

В ходе общения с представителями службы автомобильных дорог Зеленский настаивал, что данный участок, а также дороги, которые ведут в направлении Кривого Рога и Никополя, необходимо достроить в кратчайшие сроки.

"Нам нужно найти деньги на эти две дороги и на окружную. Давайте это сделаем", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский обсудил строительство дорог в Днепропетровской области

В свою очередь Новак заверил, что предприятие сделает все возможное, чтобы найти финансирование для завершения ремонта указанных дорог. Он также добавил, что на эти цели будут направлены 100 млн гривень, сэкономленные на строительстве трассы Одесса-Рени.

Однако, по информации главы "Укравтодора", для завершения капитального ремонта одной только дороги на Кривой Рог необходима значительно большая сумма.

"Мы уже частично эту дорогу (на Кривой Рог, - ред.) начали ремонтировать. Там, если не ошибаюсь, 18 км дороги отремонтированы в нормальном, европейском стандарте. Там остается еще 3,5 миллиарда, чтобы полностью эту дорогу до границы с Николаевской областью отремонтировать", - сказал Новак журналистам перед прибытием президента.

Более того, на ремонт и строительство всех дорог в Украине выделено только 18 млрд гривень.

Славомир Новак, руководитель "Укравтодора"

Зеленский подчеркнул, что считает необходимым и возможным завершить ремонт всех упомянутых участков если не в текущем году, то хотя бы в 2020-м.

Также он предложил областному совету помочь в проведении строительных и ремонтных работ. Представитель облсовета пообещал, что местные власти будут всячески способствовать, однако, поскольку дорога государственная, то основное финансирование должно быть предусмотрено в государственном бюджете.

"Я ничего не знаю, мы договорились", - подытожил Зеленский.

Президент Владимир Зеленский

В общей сложности общение продолжалось около получаса. Ознакомившись с проектами и выяснив все интересующие его вопросы относительно строительства дорог, финансирования и работы "Укравтодора", Зеленский направился на осмотр Центрального моста в Днепре.

Президент Владимир Зеленский

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в Кривом Роге бросились срочно латать ямы на дорогах накануне визита президента Украины Владимира Зеленского, который должен состояться 12 июля.

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