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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Миссис Вселенная из Днепра собралась в Верховную Раду: фото красавицы

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Миссис Вселенная-2018, топ-модель мира-2017 Юлия Гершун решила баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Девушка решила принять участие в предвыборной гонке как самовыдвиженка по 24-му округу Днепра, сообщает Укринформ (чтобы посмотреть фото Гершун, доскролльте до конца страницы).

Основными конкурентами Гершун по этому округу является Дмитрий Кисилевский, Юрий Береза, Владимир Панченко, Сергей Шевченко и Олег Семенко.

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Гершун отметила, что большинство зарегистрированных кандидатов, стремящихся представлять Самарский и Индустриальный районы Днепра, являются представителями старой власти, против которой на президентских выборах проголосовало подавляющее большинство избирателей.

Миссис Вселенная-2018 Юлия Гершун

Миссис Вселенная-2018 Юлия Гершун

Grushevskogo5.com

"Следует помнить о своем прошлом, а не держаться за него. Украина имеет бешеный потенциал, но пробуксовывает в своем развитии из-за устаревшей системы", – убеждена модель.

Для справки:

Гершун родом из Днепра, имеет два высших образования, является постоянным экспертом межведомственной комиссии по разработке нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий незащищенным слоям населения. Как основатель благотворительного фонда "Развитие одаренных детей" награждена орденом "За гражданскую доблесть" от имени президиума Ассамблеи деловых кругов за выдающиеся заслуги перед Украиной.

Юлия Гершун

Юлия Гершун

Днепр Вечерний

Юлия Гершун

Юлия Гершун

Hellomonaco

Юлия Гершун

Юлия Гершун

Shabshai

Юлия Гершун

Юлия Гершун

ТСН

Юлия Гершун

Юлия Гершун

Tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, участница ''Мисс Вселенная'' таинственно исчезла по дороге на конкурс.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
УкраинаДнепр
Тег
Выборы 2019
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