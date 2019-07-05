Миссис Вселенная из Днепра собралась в Верховную Раду: фото красавицы

Миссис Вселенная-2018, топ-модель мира-2017 Юлия Гершун решила баллотироваться в Верховную Раду Украины.

Девушка решила принять участие в предвыборной гонке как самовыдвиженка по 24-му округу Днепра, сообщает Укринформ (чтобы посмотреть фото Гершун, доскролльте до конца страницы).

Основными конкурентами Гершун по этому округу является Дмитрий Кисилевский, Юрий Береза, Владимир Панченко, Сергей Шевченко и Олег Семенко.

Гершун отметила, что большинство зарегистрированных кандидатов, стремящихся представлять Самарский и Индустриальный районы Днепра, являются представителями старой власти, против которой на президентских выборах проголосовало подавляющее большинство избирателей.

Миссис Вселенная-2018 Юлия Гершун Grushevskogo5.com

"Следует помнить о своем прошлом, а не держаться за него. Украина имеет бешеный потенциал, но пробуксовывает в своем развитии из-за устаревшей системы", – убеждена модель.

Для справки:

Гершун родом из Днепра, имеет два высших образования, является постоянным экспертом межведомственной комиссии по разработке нормативно-правовых актов в сфере социальных гарантий незащищенным слоям населения. Как основатель благотворительного фонда "Развитие одаренных детей" награждена орденом "За гражданскую доблесть" от имени президиума Ассамблеи деловых кругов за выдающиеся заслуги перед Украиной.

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