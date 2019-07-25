Филатов заключил еще одно пари

Борис Филатов заключил пари с директором транспортного департамента Днепровского городского совета Игорем Маковцевым.

Если тот не наведет порядок в городских маршрутках до апреля 2020 года, то должен будет уволиться. Об этом Филатов рассказал в эфире на 34 телеканале.

"У нас сейчас в моду пошли пари. Вы же знаете, мы с президентом заключили пари под увольнение. Могу сейчас сказать, что неделю назад на аппаратном совещании я заключил пари с директором Департамента транспорта (Игорем Маковцевым - ред.). Или он наведет порядок до апреля месяца на рынке маршруток, или ему придется уволиться", - сказал мэр.

Борис Филатов

По словам мэра, Маковцев не хочет ругаться с владельцами автотранспортных предприятий.

"Ему нравится покупать троллейбусы, красить трамваи, тянуть троллейбусные линии, вести переговоры с ЕБРР, а с "людоедами", которые владеют АТП, со всей "наволочью", которая сделала картельный сговор и пытается поставить на маршрут какую-то гробовозку, он ругаться не хочет", - отметил Филатов.

Игорь Маковцев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Филатов заключил пари с президентом Владимиром Зеленским.

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