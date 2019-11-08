"Брошенный" мост в Запорожье достроят за два-три года – советник премьера Голик

За год-полтора года в Запорожье будет открыта одна сторона моста, строительство которого было приостановлено много лет назад. Полностью мост будет достроен за два-три года. Об этом сообщил в Facebook советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Мост начали строить в далеком 2004-м году. Потом бросили, попутно передав его с баланса города на баланс Укравтодора. За 15 лет этот мост оброс легендами, долгами, уголовными делами и даже обзавелся памятником. В этом году было принято решение перестать жевать сопли и мост достроить", - рассказал Голик.

Юрий Голик

По его словам, был откорректирован проект и пройдена экспертиза. Через две-три недели будут объявлены торги в ProZorro, которые определят генерального подрядчика.

В бюджете этого года уже найдены на этот мост 750 миллионов гривен.

Напомним, ранее Юрий Голик рассказал, как в рекордные сроки удалось отремонтировать трассу Запорожье-Мариуполь. Работа на дороге велась круглосуточно. Все работы по асфальту удалось завершить за 68 дней. Разметка, знаки, отбойники и прочие нюансы были готовы ровно через 90 дней.

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