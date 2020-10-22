Победа в первом туре на местных выборах в Днепре действующего мэра, одного из лидеров партии "Пропозиція" Бориса Филатова в первую очередь выгодна городу и самим горожанам.

Такое мнение высказал политический аналитик Александр Кочетков, передает Днепровская панорама. Он согласен с данными последних исследований авторитетных социологических институций, согласно которым Филатов – единственный из кандидатов на кресло городского головы, кто имеет достаточный потенциал для победы в первом туре

Кочетков также напомнил: сейчас происходит то, о чем раньше предупреждали аналитики. В парламенте от "слуг народа" зарегистрирован проект постановления ВР за №4234, которым предлагается отменить второй тур местных выборов под предлогом борьбы с пандемией COVID-19. Однако эксперты указывают на другую цель – избежать полного провала кандидатов от пропрезидентской партии.

Днепр Кочетков считает своим родным городом. По его словам, победа Филатова уже в первом туре выгодна прежде всего городу и его жителям. В противном случае в Днепре снова обострятся грязная борьба, провокации, в том числе, и с подключением силовиков. Все это может оказаться крайне болезненным для Днепра, ведь местное самоуправление вынуждено будет отвлекаться на эти вещи, а не решать насущные проблемы областного центра.

По мнению политического аналитика, в случае победы в один тур противники Филатова все же вольются в конструктивное русло – покричат, поскрипят зубами неделю-две, но потом горсовет все же приступит к работе под его началом.

"Во-первых, Филатов любит свой город, а во-вторых, он научился работать мэром, могу уверенно это сказать, сравнивая его достижения с тем временем, когда он только вступил в должность городского головы. В отличие от многих других, он – живой и вменяемый, и может работать с разными силами во благо Днепра", – считает Кочетков.