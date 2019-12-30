"Не портите коммунальное имущество": Филатов записал необычное поздравление к Новому году

Новый год – не время для скучных речей, этот вечер следует провести с близкими, позвонить родителям, выслушать и обнять детей.

Об этом в своем новогоднем поздравление сказал мэр Днепра Борис Филатов, передает сайт "Наш город". Он призвал "делать то, на что не решались ранее, но при этом не портить коммунальное имущество".

"Проведите вечер Нового года с близкими, обнимите детей, позвоните родителям. Делайте то, чего не делали раньше, но не портите коммунальное имущество. Изменения к лучшему начинаются не по календарю. Их творит каждый из нас и особый момент – именно сейчас. Пусть сбываются заветные мечты. Веселых праздников!", – подытожил Филатов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов не дал застроить зеленую зону в Днепре. 23 декабря на улице Новокрымской, в районе дома № 4-А, было демонтировано незаконное строительство на территории зеленой зоны – аллее от памятника академику Янгелю вышеупомянутой улице.

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